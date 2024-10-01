Слухи о разводе крепнут: принц Гарри прилетел в Лондон без Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com/Derek French

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По некоторым данным, герцог Сассекский хотел бы встретиться с родными, с которыми рассорился из-за супруги.

Принц Гарри снова заставил публику думать о его скором разводе с Меган Маркл. Поводом для таких мыслей послужила его одиночная поездка в столицу Англии. В Лондон Гарри прибыл накануне, сообщило издание DailyMail.

В Британии герцог Сассекский планировал обширную программу: посещение церемонии вручения наград WellChild, поддержание тяжелобольных детей и их семей. Кроме того, поговаривают, что принц Гарри ждет встречи со своим отцом, королем Великобритании Карлом III и своим братом принцем Уильямом, с которыми рассорился. Однако, вероятней всего, его желание повидаться не осуществиться, ведь монарх сейчас в Шотландии, да и у принца немало запланированных дел. Поэтому на встречу с родственником у них нет времени.

Так было и в конце августа, когда принц Гарри прилетел в Британию на панихиду по лорду Роберту Феллоузу.

К слову, принц Гарри разругался со своей семьей еще шесть лет назад. Поговаривают, что финансовые вопросы стали камнем преткновения накануне его свадьбы и тогда Карл III четко дал понять сыну, что он не будет содержать новую ячейку общества. Не желая мириться со своим положением, принц Гарри приобрел дом в США и переехал с семьей в Америку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто является единственным другом принца Гарри.