Опубликовано видео, как пять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены за су

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vadim Savitsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Удар нанесли расчеты зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1».

Российские бойцы из расчета ЗРК «Бук-М1» группировки войск «Восток» за одни сутки смогли поразить пять БПЛА ВСУ самолетного типа на южно-донецком направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Наши зенитчики ежедневно уничтожают беспилотники неприятеля. «Бук» прекрасно справляется с этой задачей.

«Машина предназначена практически для всех целей — беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, РСЗО, самолеты и вертолеты… Все она видит хорошо и может поражать. „Хаймарсов“ сбили больше десяти, а других, таких как РСЗО „Ольха“, беспилотники — больше тридцати целей», — рассказал заместитель командира зенитно-ракетной батареи с позывным «Одиннадцатый».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.