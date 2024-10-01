Крупное предприятие Орловской области оказалось на грани банкротства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Его собственники задолжали 90 миллионов рублей бывшему партнеру, а отдавать не хотят.

Банкротом может быть признано градообразующее предприятие Орловской области — завод «Промцеолит». Об этом сообщают «Известия».

Компания производит добавки к стройсмесям и кормам для животных. Признать ее банкротом требует московская фирма «Цеотрейдресурс», принадлежащая медиаменеджеру Араму Габрелянову, которая на протяжении нескольких лет являлась дистрибьютором завода.

Согласно данным иска, «Промцеолит» задолжал более 90 миллионов рублей за маркетинговые услуги, но отказывается их возвращать вопреки имеющемуся решению суда. И это при том, что средства на возврат долга имеются — только их выводят со счетов предприятия прямиком на счета его нового владельца — Александра Казаченко.

«Казаченко убеждает сотрудников завода, общественное мнение, администрацию Орловской области и Хотынецкого района в своей добропорядочности, пугает, якобы, рейдерскими намерениями компании „ЦТР“. При этом вызывает недоумение то, что некоторые представители УВД, прокуратуры, Арбитражного суда Орловской области плотно общаются с Казаченко и откровенно лоббируют его интересы», — рассказал представитель «Цеотрейдресурса» Игорь Коротков.

Это удивляет представителей компании, особенно если вспомнить, что Казаченко ведет тесную дружбу с рядом лиц, которые в России признаны иноагентами — например, с шеф-редактором заблокированного в нашей стране портала The Insider* (ресурс предоставил свои «площади» под публикации статей Казаченко, пытавшегося дискредитировать руководство «Цеотрейдресурса»). Также известно и о связях главы «Промцеолита» со сбежавшим из России экс-депутатом Ильей Пономаревым**.

В середине сентября 2024 года «Цеотрейдресурс» подал иск в Арбитражный суд о банкротстве «Промцеолита». Это, как подчеркивают представители «ЦТР», стимул для выплаты долга и попытка «не дать Казаченко уйти от исполнения решения судов».

Ранее 5-tv.ru писал, что глава АСВ рассказал о работе по розыску активов в криптовалюте банков-банкротов.

* — внесен в список СМИ-иноагентов.

** — признан иностранным агентом на территории России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформинга.