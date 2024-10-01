«Это невозможно»: Болгар выступила против воссоединения с Дуровым

Фото: Instagram*/missbolgar

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По словам предполагаемой матери троих детей предпринимателя, однажды он сравнил их с животными.

Ирина Болгар сообщила в соцсетях, что их воссоединение с Павлом Дуровым невозможно.

Женщина пишет, что основатель Telegram прервал общение с их общими детьми в конце 2022 года. Причина не уточняется. Однако Болгар уверяет, что Павел через какое-то время вышел с ней на связь, но начал свое общение с оскорбления отпрысков.

«Он вышел на связь через полгода блокировок, интересуясь, „когда я ему предъявлю собак“ — дословная цитата. На тот момент его право личных контактов уже было ограничено судом по защите детей», — оправдывалась Болгар.

По словам Ирины Болгар, консультанты порекомендовали ей не пытаться ответить на грубое сообщение Дурова в адрес их общих детей — она так и сделала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Болгар намерена отсудить Telegram у Павла Дурова. Женщина уверена, что популярный во всем мире мессенджер, который разработал предприниматель, является их совместно нажитым имуществом.

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