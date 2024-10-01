За диверсии на железной дороге россиянина осудили на 25 лет колонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Владимиру Малине вынесли приговор в Москве.

Россиянина Владимира Малину приговорили к 25 годам колонии за диверсии, совершенные на железных дорогах страны. Информация поступила от столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.

Согласно версии следствия, в марте 2023 года Малина связался с запрещенной в России террористической организацией и Службой безопасности Украины. Уточняется, что по их заданию, мужчина поджег два релейных шкафа в районе железной дороги станции Бекасово-1 Киевского направления Московской железной дороги.

Также фигурант совершил неудачную попытку диверсии на объекте связи в Лобне Московской области. Известно, что перед этим Малина пытался поджечь здание ОМВД России по району Марфино в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что совершивший покушение на Захара Прилепина приговорен к пожизненному сроку. В мае 2023 года агент СБУ подорвал авто писателя в Нижегородской области. В результате этого на месте погиб сослуживец Прилепина Александр Шубин. Сам писатель получил множественные ранения, но врачам удалось его спасти.