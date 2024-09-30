Умер звезда фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз» Джон Эштон

Фото: www.globallookpress.com/Graham Whitby Boot-Allstar-Allst

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Актер скончался в возрасте 76 лет.

Американский актер Джон Эштон умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил его менеджер Алан Сомерс в беседе с изданием The Hollywood Reporter.

Эштон ушел из жизни 26 сентября в Форт-Коллинзе, штат Колорадо. Отмечается, что непродолжительное время актер боролся с раком. У знаменитости остались две сестры и брат.

Джон Эштон родился 22 февраля 1948 года в Спрингфилде, штат Массачусетс. При этом вырос он в Коннектикуте. Эштон отучился в университете Калифорнии, где получил степень бакалавра в области театрального искусства.

За всю свою жизнь Эштон исполнил более 80 ролей в фильмах и сериалах. Среди них — «Однажды в Техасе» (2020), «Я знаю, что мое имя Стивен» (1989), «Полицейский отряд!» (1982), «Хонки-тонк шоссе» (1981), «Коломбо» (1968-2003). В том числе он сыграл сержанта Джона Таггерта в первых двух картинах «Полицейский из Беверли-Хиллз» в 1984 и 1987 годах вместе с Эдди Мерфи. Детектив в его исполнении также появился в четвертой ленте «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда фильма «Блэйд» Крис Кристофферсон умер на 89-м году жизни. Наибольшую славу он обрел как музыкант, причем свою первую песню в стиле кантри он написал в возрасте 11 лет. При этом Кристофферсон также стал успешным актером.