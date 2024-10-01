Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета

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В числе безусловных приоритетов — выполнение социальных обязательств.

Правительство сегодня внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года. За это время почти вдвое увеличится финансирование всех нацпроектов. В числе безусловных приоритетов и выполнение социальных обязательств.

Большое внимание, конечно уделено безопасности. Например, в следующем году на национальную оборону планируют выделить 13 с половиной триллионов рублей.

Проект федерального бюджета, не только важный, но и достаточно увесистый документ. В этом году он занимает 7000 страниц. Поэтому в Государственную Думу его доставили в электронном формате. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок продолжит.

Сверстан на основе базового макроэкономического прогноза, одобрен правительством еще на прошлой неделе. Трехлетний план расходов и доходов России отправили в Госдуму в полдень. Теперь депутаты должны рассмотреть и одобрить бюджет.

Один из самых ответственных моментов за всю осеннюю сессию. Огромный документ, наполненный цифрами. Тяжелая работа, но хоть теперь не физическая (старожилы помнят, как таскали чемоданы по коридорам). Впрочем, бумажную копию со временем, заверили в Правительстве, тоже привезут.

«Это семь тысяч страниц оригинала, по которому делаются три копии, плюс 21 тысяча — итого 28 тысяч листов документа, который везется или возился в Госдуму. В Госдуме это тоже копировалось, дублировалось, отсматривалось, раскладывалось по полкам, по пачкам и отрабатывалось», — пояснил заместитель Председателя Правительства РФ, руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Главное, что нужно знать про содержание этих тысяч страниц: бюджет позволит стране продолжить поступательное развитие. Экономика позволяет — ее рост в этом году, судя по расчетам, составит 3,9% ВВП, в 2025–2027 годах немного снизится и скорректируется до 3,0–3,2% с 2028 по 2030 годы.

Основные приоритеты: выполнение всех социальных обязательств, технологический суверенитет, поддержка участников СВО, оборона и безопасность.

«Самое основное — это то, что Минфин нас обрадовал: будут увеличиваться расходы на национальную безопасность, а если наша страна будет сильной и защищенной, то мы все преодолеем», — говорит депутат Госдумы РФ Каплан Панеш.

В документе заложены большие траты на социальное развитие. Внимание — к беременным женщинам и молодым мамам: четыре триллиона на ежемесячные пособия по рождению и воспитанию. Триллион семьсот на маткапитал, 12 миллиардов — на субсидии по жилью для молодых семей и 37 миллиардов — на региональные программы по повышению рождаемости.

18 триллионов рублей за три года потратят на финансирование нацпроектов, среди которых новый — «Молодежь и дети».

Но не забыли и про пожилых. Пенсии планировалось увеличивать в два этапа: с 1 февраля — на 4,5%, а с 1 апреля — на 2,2%. Но, учитывая инфляционные ожидания, решено поднять все и сразу — на 7,3%, если депутаты одобрят.

«Комитет по бюджету сразу после завершения процедуры проверки по соответствию бюджетному кодексу подготовит предложение для Совета Государственной думы. Приглашаю на комитет, потому что все вопросы, связанные с бюджетом, рассмотрение всех государственных программ, параметров бюджета, внебюджетных фондов, законопроектов, которые прилагаются к бюджету, будут рассматриваться комитетом по бюджету», — отметил председатель комитета ГД РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Больше трех триллионов рублей ежегодно из бюджета будет уходить на поддержку регионов. Внушительные суммы отправят на образование, продолжат экономические программы. Продолжится развитие дорожной сети — часть проектов, правда, немного сдвинут по времени.

Подсчитано: доходы бюджета будут расти — вот уже в 2025 году увеличатся на 11%. Но расти будут и расходы. И разница есть между ними, но совсем небольшая — полпроцента ВВП.

«0,5% — это нормальный и сбалансированный бюджет, и точно можно не переживать. И главное, что предыдущие годы показывают, что он будет выполнен. Обычно в конце года каждое ведомство их немножко не растрачивает, поэтому обычно цифры всегда сходятся», — рассказал заместитель председателя ГД РФ Владислав Даванков.

Безопасность — одна из значимых статей расходов. Только в 2025 году на национальную оборону потратят 13,5 триллиона рублей и 14 миллиардов за три года — на создание мобилизационного резерва.

В общем, депутатам есть что изучать в ближайшие дни. В первом чтении главный финансовый документ страны Госдума может начать рассматривать уже 24 октября.