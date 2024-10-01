Владимир Путин открыл социальные объекты в новых регионах РФ

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Президент подчеркнул, что развитие Донбасса и Новороссии — важный приоритет России.

Сегодня в новых регионах заработали важные социальные объекты. Владимир Путин участвовал в церемонии открытия в формате видеоконференции.

Президент назвал развитие Донбасса и Новороссии общенациональным приоритетом. Там сейчас развернулась большая стройка. Например, за последние два года заработали сотни новых школ и детских садов. Восстановлены почти шесть тысяч многоэтажек.

О масштабных преобразованиях в новых регионах рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

За два года, которые прошли со дня официального воссоединения новых регионов с Россией, мы показали, что умеем не только воевать, но и строить. Как только линия фронта сдвигается, как только города и села Донбасса и Новороссии оказываются вне досягаемости вражеской артиллерии, на улицах появляются рабочие и строительная техника.

«Практически каждую неделю вводятся в строй жилые дома, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия. Расширяется и получает новые современные возможности сеть музеев и библиотек. Возрождаются исторические мемориалы. Чтобы оценить масштаб реализуемой программы, достаточно сказать, что за период с 2022 года восстановлено 5 тысяч 800 многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог. И только в сфере образования построено и отремонтировано свыше 1,5 тысяч объектов», — рассказал Владимир Путин.

Люди в новых регионах, в первую очередь, замечают, что здесь начали работу крупнейшие российские банки, засеваются поля, на которых работает новая сельхозтехника, ну и, конечно, везде ремонтируют дороги. В городах и селах появляются такие школы, каких здесь не видели никогда.

«Реализуем комплексную программу социально-экономического развития. 41 федеральное министерство, 26 госкомпаний, 82 региона-шефа участвуют в реализации ее мероприятий. Впервые посмотрел на Мариуполь ночью. Вы знаете, город прекрасно выглядит. Как современный европейский такой город, освещенный. Хотя работы там еще много», — сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Мариуполь, действительно, превращается в жемчужину Донбасса. 30 сентября здесь были торжественно открыты жилые дома, Азовский Морской институт и Центральная Школа Искусств.

— Считаю, что из школы выпустится много хороших музыкантов, хореографов, вокалистов, — сказал мальчик.

— Уверен, что так и будет, — согласился президент.

В Луганске открыто сразу несколько учебных заведений — школы, колледжи и спортшкола.

«Я очень рада, что у нас появился новый инвентарь. Тренировки уже намного лучше, у нас стало много возможностей», — сказала юная гимнастка.

Такая же просторная, светлая и обустроенная всем необходимым детская спортивная школа открыта в Запорожской области, в городе Токмак.

«Хотел бы от лица всех запорожцев поблагодарить вас за ваше решение, после чего Запорожская область вернулась к себе домой, вернулась на Родину. Мы жили хотя и на Родине, но мы жили не в Отечестве. Жить на Родине можно и при враге. А вот Отечество — это то, как ты живешь, живешь ли ты по заветам своих отцов», — сказал житель Запорожской области.

А в Геническе открыт Херсонский технический университет. Впервые студентам из Херсонской области прямо у себя дома доступно высшее образование по высоким российским стандартам.

«Благодаря вашей поддержке мы приобрели 43 лаборатории с самым современным оборудованием по естественно-научным дисциплинам, математике и для подготовки педагогов. В самые разные университеты, у нас их всего 32 на новых территориях, все это разместили», — сказал президенту министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Самой основной задачей для всей нас является создание благоприятных условий развития этих территорий с точки зрения обеспечения безопасности людей, это задача номер один. Но мы не будем откладывать на потом решение экономических и социальных вопросов. Будем делать это прямо сейчас», — подчеркнул Владимир Путин.

Эту мысль очень важно было проговорить. Жителям прифронтовых территорий нужно знать, что их жизнь не будет поставлена на паузу, и вся страна сделает все возможное для того, чтобы восстановить каждый населенный пункт, пострадавший от боевых действий.