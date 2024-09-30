Против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии возбудили дело о взятке
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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По версии следствия, чиновник получил 37 миллионов рублей за покровительство одной дорожно-строительной компаний.
Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.
По версии следствия, чиновник получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей не названой дорожно-строительной компании. Отмечается, что деньги Марзаев взял за покровительство их коммерческой деятельности.
Кроме того, правоохранители полагают, что в преступную схему входило обеспечение вице-премьером заключения госконтрактов, которые связаны со строительством дорог. При этом деньги передавались не напрямую, а через посредника в лице бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова.
Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Что касается Клебанова, он был задержан 7 мая этого года, а после взят под стражу. Ему вменяется та же статья, что и у Марзаева. Сразу же после подтверждения информации о случившемся глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об освобождении Клебанова от должности главы Минтранса республики.
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