Сладкие обещания и жестокая реальность: в Петербурге работает финансовая сельхозпирамида

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey;5-tv.ru

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Организация «РусФинХоз» уже попала в «черный спискок» Центробанка.

В «черном списке» ЦБ оказался так называемый кооператив из Петербурга, который предлагает «легко и без проблем заработать», вложившись в сельское хозяйство. Но вот многие до сих пор никак не дождутся астрономической прибыли.

Пострадавших могут быть тысячи. А тем временем скандальный проект уже начал работать под новой вывеской. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко рассказал подробности.

Официальный сайт компании «Русь Сельхоз» заблокирован. Потребительский кооператив должен был прекратить работу еще весной. Однако дверь до сих пор открыта всем желающим вложить свои деньги.

Юридически «Русь Сельхоз» действительно не работает, потому что сменил название, а заодно и председателя правления. Теперь компания называется «РусФинХоз». Обещает клиентам золотые горы, выгодные вложения в сельское хозяйство — до 32% годовых. Есть и интервью якобы с исполнительным директором Владимиром Ольховским. Во всяком случае, так указано на сайте.

«По итогам 2023 года оборот нашего холдинга вырос на 56%. В результате успешной стратегии развития компании уставной капитал компании увеличился почти до двух миллиардов рублей», — говорит Ольховский.

На самом деле все это рассказывает киноактер Игорь Сигаев, или же этот человек как две капли воды похож на него. Уверенности на 100% нет, потому что давать интервью «Известиям» Игорь отказался.

Тогда решили пойти другим путем — записаться на прием в «РусФинХоз» под видом клиентов. Хоть компания и сменила название, найти ее не составило большого труда, потому что главный офис принимает посетителей так же, как и прежде, в самом центре Петербурга, на Большой Конюшенной улице. В офисе нас ждал единственный сотрудник по имени Александр. По легенде мы хотим инвестировать 500 тысяч рублей в сферу сельского хозяйства.

Александр распечатал листочек с будущей прибылью: 185 тысяч рублей — сразу после заключения договора. Никаких налогов и госрегулирования. Куда конкретно будем инвестировать, консультант так и не сказал, сослался на конфиденциальность информации и коммерческую тайну. По мнению психологов — вполне типичное поведение.

«Человек уходит от всех ответов. Эти небывалые суммы, которые просто затмевают вообще все», — говорит психолог Наталья Синичкина.

А наш эксперт по финансовым вопросам тем временем внимательно изучила документы, которые нам предложили подписать.

«Договор, который заключается с нами как с клиентами, почему-то звучит, что мы — члены кооператива, хотя мы ни каким образом в кооператив вступать не собираемся», — указывает доктор экономических наук Елена Ветрова.

Как оказалось, «РусФинХоз» еще не успел как следует открыться, а уже попал в «черный список» Центробанка. Идем спрашивать, почему офис в таком случае продолжает свою работу.

Только за последние полгода в Петербурге обнаружили 20 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Например, ломбарды и комиссионные магазины, которые работали под видом микрофинансовых организаций и незаконно выдавали кредиты под астрономические проценты. Пострадавших могут быть тысячи.