Сильный ветер и сухая трава: в одном из сел Рязанской области сгорели 10 домов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эрик Галяутдинов;5-tv.ru

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Обстановка в регионе продолжает оставаться непростой. В одном из районов введен режим ЧС.

В Рязанской области сейчас действует самый высокий — пятый — класс пожарной опасности. Уже сгорели десять домов. К тушению огня привлечена, в том числе и авиация. Но обстановка пока — чрезвычайно сложная.

Сильнейший ветер обрывает линии электропередачи. От искр загорается сухая трава, и пламя распространяется. Огонь сейчас подбирается к селу Ижевское. Там находится музей и дом-усадьба Константина Циолковского. Из Рязанской области передает корреспондент «Известий» Эрик Галяутдинов.

Сотрудники МЧС всю ночь боролись со стихией сразу за несколько поселков. Ижевское — одно из самых крупных в районе. Здесь живут три тысячи человек. Чтобы огонь не зашел вглубь села и не охватил дома, задействовали авиацию. К тушению пожара привлекли вертолет Ми-8.

Яркое зарево от ландшафтных пожаров было видно за десятки километров. Стихия бушевала настолько сильно, что вместе со спасателями тушили пожар и местные жители. Дома защищали всем селом. Делали все возможное, чтобы огонь не зашел на участки.

Сейчас сразу в трех районах сложная обстановка: Шиловский и Рязанский, а в Спасском уже ввели режим ЧС. Класс пожароопасности чрезвычайно высокий. Сильный ветер приводит к обрывам линий электропередачи. Сухая трава и листва загораются от искр, ветер быстро разгоняет огонь. Едкий запах дыма уже стоит и в областном центре, а это — почти 100 километров от пожаров.

«В Рязанской области есть запах гари, я живу вот здесь, каждое утро я чувствую этот запах», — говорит местная жительница Галина.

«Страшное дело, страшное дело! Мы как раз там ехали мимо, мои молодые ехали в Воскресеновке, которая сгорела. Очень страшно все было там. Там все очень серьезно, очень. И сейчас там машины стоят пожарные», — говорит местная жительница Елена.

Почти 100 единиц техники, несколько сотен спасателей уже третий день борются с ландшафтными пожарами. В среднем за сутки тушат порядка 70 очагов.

Ситуацию сейчас удается контролировать, угрозы населенным пунктам нет. Но если ветер снова поднимется, то пламя вновь может охватить местные села.