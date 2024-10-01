Всего 20 секунд: офтальмолог раскрыла простой способ снятия напряжения в глазах

Фото: www.globallookpress.com

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Этот метод также поможет избавиться даже от головных болей.

Снять напряжение в глазах, а также избавиться от головной боли можно с помощью упражнения «20-20-20». Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-офтальмолог Хаяла Гасанова.

«Конвенционная мышца, которая напрягается из-за работы за монитором, расслабляется, только когда мы смотрим вдаль, поэтому необходимо выполнять правило «20-20-20», — объяснила специалист.

Таким образом, чтобы дать глазам отдохнуть, Гасанова советует закрывать глаза на 20 секунд или смотреть вдаль на расстояние шесть метров, причем повторять это стоит каждые 20 минут в течение всего рабочего дня. Подобный способ поможет устранить ощущение сухости в глазах и снимет напряжение.

При этом офтальмолог предупредила, что даже при соблюдении правила «20-20-20» необходимо делать полноценные перерывы в работе, чередуя ее с отдыхом. Кроме того, при синдроме сухого глаза стоит обратиться за лечением к специалисту, так как решить проблему можно только при комплексном подходе.

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