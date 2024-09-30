Зарезавшего работницу общепита жителя Сыктывкара приговорили к 12 годам тюрьмы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andy Dean; 5-tv.ru

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В мае он напал на женщину из-за раздражающего его запаха еды.

Сыктывкарский городской суд Республики Коми вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве сотрудницы доставки еды. Он умышленно нанес женщине семь ударов ножом. Об этом сообщила пресс-служба суда на странице в соцсети «ВКонтакте».

Суд установил, что 24 мая Нижников Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на кухне предприятия общепита в Сыктывкаре в ходе ссоры умышленно нанес сотруднице пять ударов ножом в область головы, шеи и грудной клетки, а еще два — в область левой руки. Женщина скончалась в медучреждении от полученных ранений. Отмечается, что конфликт возник на почве личной неприязни.

Подсудимый признал частично вину в совершении преступления. В частности, он сказал, что не хотел убивать сотрудницу общепита. Суд признал Нижникова виновным.

«Ему назначено наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — говорится в сообщении.

Вместе с тем суд удовлетворил иск матери погибшей о взыскании с Нижникова 3 108 490 рублей в качестве морального вреда и расходов на погребение тела женщины. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мужчина зарезал сотрудницу общепита

В конце мая 2024 года сообщалось, что 35-летний Нижников вместе с супругой ворвался на кухню одной из служб доставки суши и роллов. Это были жители дома, в котором находится предприятие. Мужчина в грубой и нецензурной форме стал высказывать свое недовольство. В частности, его разозлило то, что квартира пропахла запахом еды. На грубые претензии Нижникова стала отвечать одна из сотрудниц общепита.

В ходе словесной перепалки Нижников стал подходить все ближе и ближе к ней. Причем в этот момент на кухне находились еще как минимум четверо сотрудников общепита, но они не вмешивались почти в конфликт. Нижников тем временем игнорировал уговоры успокоиться своей жены. В какой-то момент мужчина подлетел к сотруднице, выхватил у нее нож и стал наносить удары. После этого Нижников покинул помещение.

Пострадавшую госпитализировали, но на следующий день она скончалась от полученных ран.

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