Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также были представлены планы на 2026–2027 годы.

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

Из сообщения следует, что на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на 2025–2027 годы будет предусмотрено свыше четырех триллионов рублей. Более 1,7 триллиона рублей запланировано на предоставление материнского капитала, свыше 12 миллиардов рублей на три года — на субсидии, которые предусмотрены для обеспечения жильем молодых семей.

Отмечается, что главная цель, которая реализовывалась при формировании бюджета, — исполнение социальных обязательств перед гражданами России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на три года, до 2027 года. После его внесения, Государственная дума должна рассмотреть документ. После этого его утверждает президент России.