Спасся, выпрыгнув из окна: что известно о пострадавших в пожаре в ЖК «Селигер Сити» на севере Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Взрыв в элитном жилом комплексе был такой силы, что его услышали даже в соседних кварталах.

Прокуратура выясняет причины крупного пожара в жилом комплексе «Селигер Сити» на севере Москвы. Минувшей ночью там загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. При разборе завалов специалисты обнаружили тело одного погибшего. Еще двое человек, в том числе ребенок, пострадали.

По предварительным данным, причиной возгорания могли стать газовые баллоны, которые хранились в одной из квартир. С подробностями с места ЧП — корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Взрыв, за которым сразу последовало еще несколько, в элитном жилом комплексе на севере Москвы был такой силы, что его услышали даже жители соседних кварталов. А шлейф пламени от пожара вырывался из окон на много метров.

По словам очевидцев, за считанные минуты огнем были охвачены четыре этажа.

Жильцы рассказывают: услышав взрывы, сразу начали выбегать из дома на улицу. На одном из верхних этажей оказался мужчина, который из-за огня не мог спуститься вниз. Пришлось прыгать на одеяло, которое натянули добровольцы еще до приезда пожарных.

«Он упал, но живой был. Мы его на покрывало подняли. И вот уже здесь скорая стояла, мы к скорой потащили», — рассказывает Нерсес Каграманян.

Семью с ребенком из соседней квартиры, которая тоже оказалась отрезана огнем, эвакуировали пожарные с помощью подъемного крана.

Пожарным не сразу удалось попасть во двор, который находится за железными воротами. Они оказались заперты. Их пришлось ломать, теряя драгоценные минуты. Жители говорят, что не сработала и пожарная сигнализация.

Хотя этот жилой комплекс относится к числу элитных — стоимость квартир тут начинается от 13 миллионов рублей, и дом должен быть оснащен системами безопасности. Хотя в управляющей компании заверили, что сигнализация сработала в штатном режиме.

В управляющей компании «Медиан», которая обслуживает этот жилой комплекс, есть лицензии на монтаж, обслуживание и ремонт противопожарных систем. Однако к качеству работы этой организации уже не раз появлялись вопросы. Только в этом году были судебные споры на 39 миллионов рублей.

Из-за того, что взрывами в доме выбило окна, вокруг дома все усыпано осколками стекла: и тротуары, и детская площадка во дворе. Из-за этого, даже когда пожар был потушен, подходить к дому было небезопасно. Поэтому коммунальные службы начали уборку еще до отъезда пожарных.

По основной версии, которую сейчас проверяют следственные органы, в квартире на пятом этаже взорвались газовые баллоны, которые, предположительно, могли использоваться для ремонта. Их обычно применяют специалисты по натяжным потолкам. На кадрах прокуратуры как раз видны сгоревшие емкости, скорее всего, с пропаном. Один из баллонов, как рассказывают очевидцы, при очередном взрыве вылетел на улицу. Рикошетом от асфальта с огромной силой отлетел в стену дома. На фасаде осталась глубокая вмятина.

Хотя пожарным удалось локализовать пожар, и пламя не перекинулось на соседние подъезды, один человек погиб и двое пострадали. Для жителей открыли два пункта временного размещения — в помещении управляющей компании и ближайшем торговом центре. На месте ЧП продолжают работать следователи.