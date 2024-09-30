«Она особо и не пытается»: Федункив перестала скрывать свою беременность

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звезда впервые собирается стать матерью в 53 года.

Юмористка и актриса Марина Федункив больше не пытается скрывать беременный живот, так как его уже невозможно спрятать от публики. Этим с порталом StarHit.ru поделился источник со съемочной площадки, где сейчас работает актриса.

«Марина беременна, и это уже невозможно скрыть. Да она особо и не пытается, хоть в кадре и носит просторные наряды», — сообщил источник со съемочной площадки шоу.

По утверждению собеседника, 53-летняя Федункив находится на шестом месяце беременности, поэтому скрыть это тяжело. Источник добавил, что звезда жаловалась лишь на быструю усталость во время работы. Отмечается, что сейчас за актрисой ходит «огромная свита», которая отзывается на все ее пожелания.

Оказалось, что достаточно людей из съемочной группы шоу, где она сейчас снимается, уже знали о ее положении. Причем на съемках шоу на одном из федеральных каналов только об этом и говорят, заключил источник.

Федункив тайно пошла под венец с долгожданным возлюбленным — молодым итальянцем Стефано Маджи, причем мужчина младше актрисы на 13 лет. К слову, Федункив не стала подтверждать слухи, которые появились на съемочной площадке.

Ранее 5-tv.ru писал, как Марина Федункив объяснила, почему вышла замуж только в 50 лет.