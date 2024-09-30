«На покрывало и к скорой»: как спасали жителей горящего дома на севере Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Напуганные люди выходили к окнам, чтобы спастись от огня. Один человек выпал.

Жители ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде на севере Москвы выламывали столбы на въезде во двор к горящему дому, чтобы могли проехать машины спецслужб. Об этом рассказал очевидец Нерсес Каграманянв беседе с 5-tv.ru.

Мужчина также поделился, что держал растянутое под окнами одеяло, чтобы спасти пострадавших. По словам Каграманяна, один житель выпал из окна, а затем его подняли на покрывало.

«Мы его уже переместили на покрывало и подтащили к скорой. А к другим окнам уже пожарные приехали, стрелу выпустили. В окне — парень с девушкой, а в следующем окне — парень с девушкой и младенец у них на руках», — сказал он.

Каграманян вместе с тем рассказал, что смог покинуть дом с семьей самостоятельно. Аналогичным образом поступили и другие жильцы. Причем, отметил собеседник, эвакуация не проводилась. По его словам, люди сами вышли из дома.

Пожар в доме на севере Москвы

В ночь на 30 сентябре пожар вспыхнул в одном из жилых домов ЖК «Селигер Сити» по адресу Ильменский проезд, 14\8 на севере Москвы. В МЧС сообщали, что горели квартиры с пятого по восьмой этаж. Как рассказали очевидцы, была серия взрывов, которые по звуку были похожи на детонацию газовых баллонов. При этом дом не газифицирован. Эксклюзивное видео с моментом полыхающим огнем из окон опубликовал 5-tv.ru.

К данному моменту пожар полностью ликвидирован. В общей сложности спасено пять человек, двое пострадали, в том числе ребенок. Один человек погиб. На месте тушения работали 88 специалистов и 27 единиц техники. Очевидцы пожара пытались помочь пострадавшим.

Управляющая компания, которая обслуживает «Селигер Сити» создала на базе своего офиса пункт временного размещения для пострадавших. Им были предложены горячие напитки и сладости.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа возможная причина пожара в доме по Ильменскому проезду. Правоохранители возбудили уголовное дело.