По факту гибели человека при пожаре в ЖК «Селигер Сити» возбудили уголовное дело

СК: пожар в САО мог вспыхнуть из-за взрыва газовых баллонов для монтажа потолка

Фото, видео: Telegram/Столичный СК/skmoscowgsu; 5-tv.ru

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Названа возможная причина пожара.

Правоохранители рассматривают в качестве причины пожара в одном из жилых домов ЖК «Селигер Сити» на Ильменском проезде на севере Москвы взрыв газовых баллонов, которые предназначены для монтажа натяжного потолка в квартире. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного СУ Следственного комитета России.

«Предварительно установлено, что газовые баллоны использовались для монтажа натяжного потолка в квартире», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в одной из квартир произошел самопроизвольный хлопок газовых баллонов и возгорание. В результате происшествия погиб один человек. Двое пострадали, в том числе ребенок, они госпитализированы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители назначили ряд экспертиз и допрашивают свидетелей.

Пожар в доме на севере Москвы

В ночь на 30 сентябре пожар вспыхнул в одном из жилых домов ЖК «Селигер Сити» по адресу Ильменский проезд, 14\8 на севере Москвы. В МЧС сообщали, что горели квартиры с пятого по восьмой этаж. Как рассказали очевидцы, была серия взрывов, которые по звуку были похожи на детонацию газовых баллонов. При этом дом не газифицирован. Эксклюзивное видео с моментом полыхающим огнем из окон опубликовал 5-tv.ru.

К данному моменту пожар полностью ликвидирован. В общей сложности спасено пять человек, двое пострадали, в том числе ребенок. На месте тушения работали 88 специалистов и 27 единиц техники. Очевидцы пожара пытались помочь пострадавшим. Также в МЧС сообщили об обнаружении тела одного погибшего при пожаре.

Управляющая компания, которая обслуживает «Селигер Сити» создала на базе своего офиса пункт временного размещения для пострадавших. Им были предложены горячие напитки и сладости.

Ранее 5-tv.ru писал, что в домах ЖК в Ильменском проезде не сработала пожарная сигнализация. Свидетели инцидента на севере Москвы рассказали о работе пожарной сигнализации в жилом комплексе.