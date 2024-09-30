Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам недели Генассамблеи ООН

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Глава МИД РФ подробно объяснил позицию Москвы по Ближнему Востоку и по новой ядерной доктрине.

Ситуация на Ближнем Востоке стала одной из центральных тем обсуждения на Генассамблее ООН. Глава российского МИД подробно объяснил позицию Москвы касательно конфликта, который набирает обороты. Кроме того, Сергей Лавров дал пояснения и по новой ядерной доктрине. С подробностями из Нью-Йорка — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Выступая с высокой трибуны Генассамблеи ООН, Сергей Лавров расставляет акценты в, пожалуй, главной теме последних дней. Изменение ядерной доктрины России — это ответ не только на пресловутое требование Киева бить по нашей территории дальнобойными ракетами, но и на глобальные планы Запада нанести России «стратегическое поражение».

«Нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают, правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелигитимного неонацистского киевского режима. Но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия», — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД подчеркивает, что западный блок играет с огнем по всем фронтам, пытаясь удержать свое доминирование. Кроме конфликта на Украине, наглядный пример — эскалация на Ближнем Востоке и все новые агрессивные шаги Израиля, самый бесчеловечный из которых, минирование пейджеров, как выясняется, был согласован «сверху».

«Уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в средствах массовой информации, в том числе в Европе и здесь, в Соединенных Штатах, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности и, как минимум, осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта», — отметил глава МИД России.

При этом международные институты, такие как ООН, адекватную реакцию на действия Запада дать не в состоянии. Нынешняя сессия Генассамблеи это доказала.

«Генсекретарь говорит о глобальном сотрудничестве в тот самый момент, когда страны запада развязали настоящую санкционную войну против доброй половины, если не большинства, государств мира, а доллар, который нам рекламировали как достояние и благо всего человечества, грубо превращен в оружие», — указал Лавров.

Россия предлагает альтернативу — конструктивный диалог и уважение интересов друг друга. Прообраз на полях Генассамблеи. За четыре дня Сергей Лавров провел 28 двусторонних и семь многосторонних переговоров.

Заявления Сергея Лаврова — в центре всеобщего внимания. Это понятно хотя бы по тому, сколько журналистов собралось на итоговую пресс-конференцию российского министра. И каждый здесь намерен задать свой вопрос.

Больше всего спрашивали о действиях Израиля. Москва их решительно осуждает. На втором месте, предсказуемо, Украина. Площадку ООН Зеленский использовал, чтобы в очередной раз шантажировать мировое сообщество: якобы Россия вот-вот ударит по трем украинским АЭС. Лавров уверен, киевский комик может лучше.

«Что касается высказываний господина Зеленского… Ну, я думаю, все уже давно привыкли к его экспромтам. Кстати, когда он играл на сцене и озвучивал написанные тексты, у него получалось лучше, а экспромты вот шалят», — сказал Лавров.

За этими экспромтами киевского режима — четко выверенный план: затянуть конфликт, а заодно напрямую вовлечь в него армии НАТО в попытке сохранить власть. Обновление параметров нашей ядерной доктрины эту схему серьезно осложнило, но у Лаврова спрашивают, услышит ли Запад предупреждение Москвы.

«Президент Путин все сказал. Там все понятно без каких-либо изъятий. Когда мы говорим что-то публично, особенно когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат. Когда станет окончательно ясно, дадут ли они Украине разрешение на дальнобойное орудие, тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали», — указал Лавров.

При этом Россия до сих пор не отказывается от диалога с Западом — ни по конфликту на Украине, ни по архитектуре мировой безопасности в целом. Но упрашивать не будет. Работа нашей делегации на Генассамблее ООН доказала: вести дела со странами глобального большинства куда продуктивнее.