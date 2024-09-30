Оконная рама пролетела 50 метров: последствия взрывов в доме на севере Москвы попали на видео

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Несколько человек не смогли выбраться из горящего здания — им помогли пожарные.

Мощный пожар в Москве! На севере столицы загорелся жилой комплекс «Селигер Сити». Огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этажи.

Люди сидели на подоконниках и просили о помощи. Один мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа. Его поймали с помощью одеяла местные жители. Еще пятерых человек, в том числе одного ребенка, спасли сотрудники МЧС.

В доме раздались несколько взрывов. Предположительно, это были газовые баллоны. Подробности — у корреспондента «Известий» Кирилла Полякова, который побывал на месте событий.

Взрывная волна выбила фасадную стену на пятом этаже. На тротуаре лежит оконная рама, которая пролетела метров 50 и оказалась на противоположной улице. Везде разбросаны осколки и уплотнительные резинки.

На место происшествия прибыли несколько скорых, пожарные. По данным МЧС, в тушении участвовали 88 специалистов и 27 единиц специальной техники. К этому часу открытое горение удалось ликвидировать.

Ранее 5-tv.ru писал, что огонь охватил мебельный комбинат в Барнауле.