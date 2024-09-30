Пожар на севере Москвы ликвидирован

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Столичным пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием.

Пожар в ЖК «Селигер Сити» на севере Москвы полностью ликвидирован. Об этом говорится в заявлении МЧС России.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Москве», — отмечает ведомство в своем Telegram-канале.

Прежде сообщалось, что возгорание по адресу Ильменский проезд, 14/8 был локализован на площади 100 квадратных метров. При этом в МЧС добавили, что были спасены пять человек. Кроме того, известно, что в результате пожара пострадали двое жильцов дома, в том числе один ребенок.

В тушении возгорания на севере Москвы участвовали 88 специалистов МЧС и 27 единиц специальной техники.

Также сообщалось, что столичный Департамент транспорта перекрыл дорогу около горящего дома в Ильменском проезде.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы пожара в Ильменском проезде пытались помочь пострадавшим. Местные жители растянули одеяло, чтобы спасти соседей, пытавшихся выпрыгнуть с окон верхних этажей. Этот момент запечатлен на видео.