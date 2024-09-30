В Хасавюрте сгорела гостиница «Киев»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В данный момент пожар локализован.

В городе Хасавюрт произошло возгорание мансардного этажа гостиницы «Киев». О ЧП сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС России по региону.

«В 00:18 в службу 112 поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрт, улица Махачкалинское шоссе 10, загорелся мансардный этаж гостиницы „Киев“», — уточняется в посте ведомства.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 625 квадратных метров. На месте работают 42 специалиста и 11 единиц техники. Открытые горение ликвидировали. Самостоятельно покинуть горящее здание смогли восемь человек.

Накануне серьезный пожар произошел в Барнауле. Там горело промышленно-административное здание местного мебельного комбината на улице Попова. Огонь быстро распространился по шестому этажу строения. На месте было развернуто три участка тушения. В здании работали семь звеньев газодымозащитников. Также ведомство привлекло к тушению пожарный поезд. Позже появились данные, что площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лес загорелся в Ростовской области после падения сбитого украинского дрона.