Расчет гаубицы М-46 поразил технику ВСУ на донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео поражения техники ВСУ расчетом гаубицы М-46
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
По дальности стрельбы эти орудия превосходят часть артиллерийских систем противника.
Российские артиллеристы «Южной» группировки войск нанесли удар по пехоте и боевой технике ВСУ на донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В бой вступил расчет гаубицы М-46. Координаты целей были переданы в ходе боевого дежурства разведкой. Артиллеристы оперативно нанесли удар, уничтожив значительную часть пехоты и техники противника.
По дальности стрельбы гаубицы М-46 превосходят часть артиллерийских систем ВСУ. Благодаря этому наши расчеты контролируют значительные районы боевого столкновения.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.