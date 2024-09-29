В автобусе, сгоревшем под Краснодаром, находились болельщики

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В результате ДТП пострадали 25 человек.

В автобусе, который сгорел в результате столкновения с большегрузом под Краснодаром, находилось 49 болельщиков гандбольной команды. Об этом сообщает муниципальный центр управления Краснодара.

Один из находившихся в автобусе пассажиров подтвердил 5-tv.ru, что виновником аварии стал водитель грузовика, который вывел машину на встречку.

«Мы ехали с гандбольного матча СКИФ — Виктор. На встречку выехал грузовик „Магнита“. Водитель нашего автобуса постарался увернуться. Но удар случился все-таки. Автобус сразу загорелся. Мы начали выбивать стекла и выбираться через стекла», — рассказал мужчина.

Один человек погиб и 25 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в районе станицы Старокорсунской под Краснодаром. Одиннадцать раненых с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в краевые стационары, детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу. На месте аварии задействованы 12 бригад скорой помощи. Медики помогают тем пострадавшим, кому не требуется госпитализация.

По предварительной версии регионального МВД, авария произошла в результате того, что водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Личность погибшего водителя устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в центре Москвы произошло массовое ДТП с участием полицейской машины.