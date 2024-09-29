Один человек погиб и 25 пострадали в огненном ДТП под Краснодаром

Фото, видео: Telegram /23 МВД/mvd_23; 5-tv.ru

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В районе станицы Старокорсунской пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

Один человек погиб и 25 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в районе станицы Старокорсунской под Краснодаром. Видео страшной аварии появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно огромное пламя, охватившее автобус и грузовик после столкновения, а также оставшиеся от транспортных средств груды искореженного металла.

По данным 5-tv.ru, в результате аварии погиб водитель грузовой машины, в тяжелом состоянии находятся два пассажира автобуса.

Всего, по сводкам оперативного штаба, в аварии пострадали 25 человек, трое из которых — дети. Одиннадцать раненых с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в краевые стационары, детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу.

На месте аварии задействованы 12 бригад скорой помощи. Медики помогают тем пострадавшим, кому не требуется госпитализация.

По предварительной версии регионального МВД, авария произошла в результате того, что водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Личность погибшего водителя устанавливается.

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