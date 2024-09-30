Южные регионы России накрыла пыльная буря

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Стихия буйствует в Калмыкии, Астрахани и Ростове-на-Дону.

Южные регионы России накрыла песчаная буря. В республике Калмыкия, Астраханской и Ростовской областях разгул стихии продолжается уже в течение суток. Об этом сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Местами в Калмыкии, днем в Астраханской и Ростовской областях пыльная буря», — отмечается на сайте ведомства.

Прогноз сохраняется до 18:30 мск 30 сентября.

В связи с ухудшением видимости на дорогах, местное отделение Госавтоинспекции России предупреждает о соблюдении повышенной осторожности при вождении на этот период. В Калмыкии рекомендуется не проезжать по трассе «Элиста — Арзгир — Минеральные Воды», а в Ставропольском крае — избегать восточных маршрутов.

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