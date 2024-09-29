Фото, видео: Telegram/Официальный канал Запорожской АЭС/znppofficial; 5-tv.ru

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На месте происшествия работают специалисты.

Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре. Об этом стало известно из Telegram-канала Запорожской АЭС.

«В настоящий момент ситуация с энергоснабжением в Энергодаре под контролем. Город запитан», — сообщили представители АЭС.

На месте происшествия работают специалисты пожарной службы для скорейшего устранения огня и стабилизации опасной обстановки. На кадрах видно, как над поврежденной подстанцией поднимаются огромные клубы черного дыма.

Киевский режим в очередной раз доказал то, что он не нацелен на построение диалога и грамотную внешнюю политику. Боевики ВСУ систематически атакуют мирные районы Российской Федерации и целенаправленно стараются уничтожать важные объекты. На этот раз они поставили под угрозу не только функционирование объектов жизнеобеспечения города, но и жизнь огромного количества человек, а также экологическую безопасность, в случае, если бы разрушение оказалось сильнее.

По предварительной информации пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что здание в Курсе пострадало из-за атаки беспилотника ВСУ.