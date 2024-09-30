В семье Джигана и Оксаны Самойловой случилась радость

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Необычная находка удивила своим цветом.

Рэпер Джиган съел первое яйцо, снесенное домашней курицей. Об этом пишет издание 7Дней.ru, оно опубликовало фото.

Вместе с супругой моделью Оксаной Самойловой певец завел на участке дома куриц. Они старательно растили их, заботились и кормили. В благоприятных условиях и любви звездных фермеров, несушки оправдали свое название и подарили семейству первое яйцо.

«У нас первое яйцо свое голубое!!!» — рассказала Оксана.

Первым куриный подарок обнаружила Самойлова. Она поспешила обрадовать мужа своей находкой. Рэпер был счастлив появлению долгожданного яйца, но все же вынес ему приговор. Джиган попрощался с неродившемся птенцом и радостно пожарил его на сковородке.

Несмотря на необычный цвет скорлупы, внутренняя часть оказалась абсолютно такой же на вкус, как и любого другого яйца. Певец прокомментировал, что ему было вкусно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Самойлова негативно отреагировала на критику стилиста Рогова.