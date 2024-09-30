Страдающие от мигрени люди нашли необычное применения игрушкам для взрослых
Вибрирующие игрушки для взрослых помогают бороться с симптомами мигрени
Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha, Андрей Аркуша
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Данным методом лечения пользуются не только обладательницы вибраторов, но и их партнеры.
Люди, страдающие от мигрени, нашли новое лекарство от своего недуга. В сети все больше распространяется метод лечения с помощью вибратора. Однако речь не идет о самоудовлетворении.
В материале New York Post отмечается, что на данный момент около 82% женщин владеют вибраторами, которые они используют для облегчения головной боли, прикладывая секс-игрушку ко лбу между глазами.
Кроме того, данным методом лечения пользуются не только обладательницы вибраторов, но и их партнеры.
«Когда у него начинается мигрень, он ложится и аккуратно привязывает вибратор к верхней части лба», — рассказывает журналистка Хелен Томсон об опыте своего избранника.
Несмотря на неординарность подхода к избавлению от головной боли, он действительно может давать видимые результаты. Согласно исследованиям, вибрация заметно улучшает состояние человека и дает обезболивающий эффект.
Однако не обязательно с этой целью покупать секс-игрушки, ведь в продаже давно имеются различные вибрирующие приборы для снятия головной боли. К примеру, массажеры для глаз и вибрационные повязки на голову.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мигрень у женщин встречается чаще, чем у мужчин.