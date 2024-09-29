Тело лидера «Хезболлы» Насраллы обнаружили на месте авиаудара в Ливане

Фото: Reuters/Sharif Karim

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Генеральный секретарь ливанского движения погиб 27 сентября в результате атаки израильских ВВС.

Тело лидера ливанского движения «Хезболлы» Хасана Насраллы обнаружили на месте авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что на теле Насраллы не нашли повреждений и ран. Это говорит о том, что причиной смерти стала, предположительно, тупая травма от силы взрыва.

По данным газеты Al Nahar, эксперты госпиталя столицы Ливана пришли к выводу, что Насралла скончался из-за полученной тупой травмы головы и туловища при сильном взрыве.

Пресс-служба ЦАХАЛ 28 сентября сообщила о ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Уточнялось, что он был убит при ударе по командному центру организации в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября.

Российский МИД осудил убийство Насраллы, назвав его политическим и возложив на Израиль ответственность за последующую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в Ливане одного из лидеров «Хезболлы» — Набиля Каука.