«Нужна помощь»: тяжелобольному Брюсу Уиллису сложно передвигаться самостоятельно

Фото: www.globallookpress.com/AUG/face to face

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Семья беспокоится, доживет ли актер до 70-летия.

Состояние голливудского актера Брюса Уиллиса стремительно ухудшается. Тяжелобольного артиста заметили на редкой публичной прогулке. Очевидцы рассказали, что теперь актер передвигается только с командой опекунов, а также выглядит очень уставшим и измученным, сообщает RadarOnline.

«Он редко выходит, но, когда он это делает, это тщательно спланированная операция. Ему нужна помощь в сборах и пути к машине», — рассказывает инсайдер.

Помимо этого, за актером круглосуточно ухаживают сиделки и сопровождают телохранители, которые ограждают его от публики. Бывшая супруга Деми Мур, нынешняя жена Эмма Хеминг и другие близкие Уиллиса стараются проводить больше времени с ним.

«Болезнь прогрессировала до такой степени, что его семья беспокоится, что у них может не остаться много времени с Брюсом. Они задаются вопросом, доживет ли он вообще до своего 70-летия», — отмечается в публикации.

Два с половиной года назад близкие 69-летнего Уиллиса объявили о завершении его кинокарьеры после подтверждения неутешительного диагноза — афазии. Это заболевание мозга, из-за которого человек теряет способность к коммуникации. Через год врачи пришли к заключению, что у Брюса лобно-височная деменция. Это был приговор, болезнь — неизлечима.

Ранее 5-tv.ru показал, как сейчас выглядит Брюс Уиллис.