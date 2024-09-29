В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия

Фото: Telegram/Мэр Курска Игорь Куцак 🇷🇺/glavaigorkutsak

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Никто из жильцов не пострадал.

Многоквартирный дом в Курске пострадал в результате внешнего воздействия. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в Telegram-канале.

«Пострадавших среди жильцов нет. Сейчас дом обследуют, после чего будет дана оценка характера повреждения. Затем управляющая компания приведет в санитарное состояние территорию двора», — говорится в сообщении.

Мэр вместе с исполняющим обязанности председателя правительства Курской области Алексеем Дедовым побывал на месте происшествия.

Речь шла о здании № 2/4 на Красной площади, который пострадал из-за внешнего воздействия. По словам мера, специальная комиссия определит степень ущерба для оказания помощи. Поврежденные окна в квартирах и местах общего пользования будут заменены. В ближайшее время будет подготовлены соответствующие документы.

Кроме того, собственникам недвижимости в этом доме выплатят компенсации для проведения ремонтных работ внутри жилых помещений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что с 1 октября школы Курска и Курчатова перейдут на очно-дистанционное обучение.