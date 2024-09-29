«Защитим и в обиду не дадим»: во Владивостоке проходит День тигра

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Уже четверть века в городе отмечается это событие.

Жители Владивостока отмечают День тигра, посвященный к проблеме сохранения популяции амурских диких кошек. Празднование началось с шествия. Горожане уже 25-й год подряд отмечают День тигра. Как это происходило, рассказал корреспондент «Известий» Иван Подтергера.

«Во-первых, это же символ города, во-вторых, это круто!» — сказала жительница Владивостока Лариса Попова, объясняя решение об участии в акции.

Колонна людей прошлась по улицам во Владивостоке. Участники не только были одеты в костюмы тигра, но даже нанесли специальный грим. В их руках флаги и плакаты, а фоновым сопровождением стали различные кричалки, посвященные празднику.

«Все мы тигра защитим и в обиду не дадим», — прокричали участники шествия.

Корреспондент Подтергера подчеркнул, что уже четверть века во Владивостоке проводится «полосатое шествие». Хотя 100 лет назад по городу ходили настоящие дикие кошки, которые едва не исчезли как вид под вине человека.

«Многие, кто сегодня здесь, настоящего живого тигра видели только в цирке или в зоопарке, поэтому для каждого дальневосточника так важно сохранять и защищать тигра», — сказал он.

Мэр Владивостока Константин Шестаков в Telegram-канале рассказал, что в шествии приняли участие порядка 2,5 тысячи детей и взрослых. В честь праздника на набережной Цесаревича сделали множество локальных площадок. Для горожан специально подготовлена насыщенная концертно-развлекательная программа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России популяция тигра выросла в несколько раз. В РФ сохранением и восстановлением численности занимается центр «Амурский Тигр», расположенный на Дальнем Востоке.