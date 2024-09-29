«Съемки в кино очень жесткие»: Егор Крид снова оказался в травмпункте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Артист играет главную роль в фильме с большим количеством травмоопасных сцен.

Певец Егор Крид второй раз за неделю оказался в травмпункте. В своих социальных сетях он сообщил о новой травме, которую получил на съемках психологического триллера «Вниз».

«Съемки в кино очень жесткие. Второй раз за неделю в травмпункте — это сильно… Только теперь с шеей», — рассказал Крид.

Артист уточнил, что обошлось без перелома: врачи диагностировали частичное повреждение связок в шейном отделе позвоночника.

Ранее исполнитель отмечал, что снимается в фильме с большим количеством травмоопасных сцен, а несколько дней назад получил травму колена.

Тогда Крид опубликовал видео, в котором передвигается на инвалидном кресле, чем напугал поклонников. Позже Егор рассказал, что он сильно ударился во время выхода из трейлера и получил сильный ушиб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Егор Крид отнял телефон из рук поклонницы на концерте и постучал им ей по голове. Знаменитость заявил на сцене, что ей нужно «забить» на этот гаджет, так как память должна быть «в сердце», а не на видео.