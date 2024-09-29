В Петербурге подросток получил травму головы на турнире по единоборствам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Его госпитализировали с соревнования в тяжелом состоянии.
Подросток получил тяжелую травму головы во время турнира по единоборствам в Санкт-Петербурге. Произошло это в субботу, 28 сентября. Об инциденте рассказал источник 5-tv.ru.
«Во время боя 17-летний подросток упал головой вниз», — сказал собеседник.
Юного спортсмена госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Подробности инцидента уточняются.
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