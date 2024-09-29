Невероятная удача: в Дании нашли 50 сохранившихся скелетов древних викингов

В Дании недалеко от Оденсе обнаружили 50 скелетов древних викингов

Фото: www.globallookpress.com/Heiko Rebsch

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исследователи уверены, что находка позволит приблизиться к новым открытиям.

В Дании в ходе раскопок большого захоронения эпохи викингов неподалеку от города Оденсе было обнаружено 50 скелетов, сохранившихся чудесным образом. Как считают ученые, открытие поможет пролить свет на жизнь скандинавских народов. Об этом пишет Reuters.

Вместе с останками, относящимися к IX–X векам, исследователи нашли редчайшие артефакты: овальную брошь, кусочек стекла, различные фрагменты ткани, а также серебряный орнамент.

«Обычно при раскопках могил викингов считается везением, если там остается два зуба, помимо погребального инвентаря. Но здесь у нас полностью сохранившиеся скелеты», — отметил глава экспедиции Майкл Борре Лундоу.

Он подчеркнул, что находка откроет «целый ряд новых возможностей» для изучения.

Останки сохранились в целости благодаря высокому уровню содержанию воды и благоприятным почвенным условиям в регионе, объяснили археологи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше обнаружили загадочную могилу «ребенка-вампира» без головы.