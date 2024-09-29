«Хочу заверить всех»: Наоми Кэмпбелл ответила на обвинения в расточительности

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Модель отрицает свою причастность к незаконной деятельности фонда.

Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл, накануне уличенная в растрате средств благотворительного фонда Fashion for Relief на собственные нужды, намерена провести серьезное разбирательство. Об этом пишет газета Daily Mail.

Знаменитость являлась попечителем фонда — теперь ее отстранили от организации на пять лет. Выяснилось, что Fashion for Relief потратила 12 тысяч фунтов стерлингов на перелет в Ниццу для перевозки произведений искусства и ювелирных изделий, а также 7800 фунтов стерлингов на проживание звезды в шикарной гостинице.

Кроме того, из порядка пяти миллионов фунтов стерлингов, собранных фондом с 2016-го по 2022 год, направлены на благие цели были лишь 389 тысяч фунтов стерлингов.

Наоми же утверждает, что выводы комиссии по надзору за благотворительностью, были «глубоко ошибочными». Она осознает, что несет полную ответственность за организацию, однако не принимала участия в ее повседневной деятельности, доверившись юридическое управление неким лицам.

«Я хочу заверить всех, кто нас поддерживал, что эти выводы воспринимаются очень серьезно. Я поручила новым консультантам провести детальное расследование произошедшего», — заявила Кэмпбелл.

Она также отметила, что намерена «рассмотреть все варианты», в том числе и подачу апелляции.

Модель подчеркнула: ей никогда не выплачивали гонорар за «предводительство» над Fashion for Relief, а также она никогда не выставляла фонду счета на какие-либо личные расходы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наоми Кэмпбелл уличили в наживе на благотворительности.