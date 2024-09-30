«Я мучилась»: Ирина Круг раскрыла, почему у нее изменилось лицо

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Знаменитость не могла даже спать из-за недомогания, поэтому обратилась к неврологу.

У эстрадной певицы, исполнительницы шансона Ирины Круг изменилось лицо. Она рассказала, что так случилось не из-за пластической операции, а из-за зажима. Знаменитость мучилась от боли и обратилась за помощью к неврологу. Историей Круг поделилась в эфире федерального телеканала.

«У меня был зажим. Я сейчас могу говорить. Еще не до конца вернулась моя улыбка. Может, на нервной почве, может, переработка, был стресс у меня. Зажало, поэтому я нашла невролога, который именно снимает по точкам ботоксом. Я не делала пластику», — рассказала она.

Круг уточнила, что произошло это в декабре, «на ровном месте». Она перестала спать, началась бессонница. Позднее, уже в январе, певица не могла говорить. Звезда призналась, что мучилась из-за этого зажима.

«Даже не представляете, как я пела. У меня щека была искусана. <…> Я мучилась. <…> Спасибо неврологу. Оно ушло медленно», — добавила Круг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько получает Ирина Круг за выступления после успеха сына Александра. Популярность к нему пришла после «Новой Фабрики звезд». Легенда шансона Михаил Круг продолжает помогать семейству даже после своей смерти. Сын, вероятно, старается стать копией отца, а это положительно сказывается как на Александре, так и Ирине Круг.