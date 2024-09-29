Сплошные несчастья: квартиру Татьяны Васильевой затопило

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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В этот же день актриса попала в автомобильную аварию и повредила руку.

Квартиру народной артистки РФ Татьяны Васильевой залили соседи. Об этом сообщили на одном из федеральных каналов.

У соседей этажом выше прорвало трубу, из-за чего потоки кипятка полились с потолка актрисы. От воды пострадал дорогой ремонт, предметы интерьера и антикварная мебель, которую собирали на протяжении многих лет.

Васильева позвала на помощь своего сына Филиппа. По его словам, из-за влаги вся проводка искрится. Пока неизвестно, получится ли с помощью страховки покрыть вещь ущерб. Артистку предупредили, что придется все менять, покрытие потолков, стен и пола. И на все это нужна кругленькая сумма.

Соседи Васильевой уверены, что трубы, которые недавно установили, были некачественными.

В этот же день актрисе пришлось столкнуться и с другой проблемой. Она попала в аварию, когда отправилась в театр на выступление. Водитель такси столкнулся с другой машиной. В результате ДТП васильева пострадала — повредила руку. Однако актриса отказалась ехать в больницу и выступила на сцене, несмотря на боль.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Васильева рассказала о неловкой постельной сцене с Александром Абдуловым.