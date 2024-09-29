«Я ее люблю»: Орнелла Мути назвала причину частых поездок в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Robert Schmiegelt; 5-tv.ru

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Итальянская актриса рассказала, что именно ее привлекает в русских людях.

На международном фестивале «КиноБраво» в Сочи итальянская актриса Орнелла Мути, рассказала 5-tv.ru о том, как любит Россию.

«Я думаю, что даже не стоит мне что-то много говорить. Я так часто приезжаю в Россию, это правда. Потому что я ее люблю. Особенно я рада, что меня встречают все мои почитатели российские, которые меня любят. Ради которых я приезжаю», — рассказала Орнелла Мути.

Франческа Романа Ривелли (настоящее имя Орнеллы Мути — Прим. ред.) также восхитилась климатом Сочи. Он навеял ей мысли об Италии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прилетевшая в Россию Орнелла Мути потеряла багаж в аэропорту Стамбула. Она прибыла в Петербург и после долгого перелета и смены аэропортов обнаружила, что осталась без вещей. Свой багаж она так и не дождалась на ленте выдачи. Прилетала Мути в город на Неве не ради отдыха, а ради искусства.