Мусульмане в разных странах выходят на уличные протесты после убийства Насраллы

Фото: Reuters/Alaa Al Sukhni

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Багдаде отмечаются столкновения с представителями службы безопасности у американского посольства.

После того как движение «Хезболла» подтвердило смерть их лидера Хасана Насраллы, которая наступила в результате атаки Израиля 27 сентября, обстановка в стране накалилась еще больше.

По столице Ливана Бейруте прокатилась волна демонстраций. Помимо выкриков о необходимости отомстить за Насраллу и нескончаемом плаче, весь день была слышна стрельба — автоматные очереди.

В столице Ирака Багдаде возле американского посольства проходят столкновения между протестующими и службами безопасности. Также протестующие выходили на улицы иорданского Аммана и в ряде городов Турции.

Тем временем, армия Израиля продолжает наносить удары по столице Ливана. Предположительно, атака продолжается в надежде ликвидировать еще одного командира «Хезболлы». В связи с данной обстановкой около одного миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома.

В результате действий Израиля 28 сентября 195 жителей Ливана пострадали и 30 погибли.

В память об убитом Хасане Насраллы в стране объявлен трехдневных траур. Крупнейший в стране пешеходный мост Табиат окрасили в багровый цвет в знак предстоящей мести за прошедшую атаку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль готовится к наземной операции в Ливане.