«Избинг» и «деревенинг»: россияне спасаются от городской суеты в сельской глуши

Фото, видео: 5-tv.ru

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Не стали исключением и звезды шоу-бизнеса.

В последние годы наблюдается бум сельского туризма.

Деревенская пастораль, особенно в сочетании с фильтрами на смартфоне, манит своими лубочными видами блогеров и инстамоделей. Для такого вида отдыха даже придумали новые термины «избинг» и «деревенинг».

Столкновений культур иногда выглядит весьма комично, но некоторых это, действительно, подталкивает к тому, чтобы отказаться от городской прописки и вернуться что называется к истокам.

Кто еще из российских звезд променял городские удобства и вспышки фотокамер на шелест листьев и проселочные дороги, расскажет корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Вместо шумной городской суеты — тихая деревенская жизнь. Вместо фитнес-зала и гантелей, подручные предметы во дворе.

«Когда начинаешь с сорняками бороться, спина может либо стать очень гибкой, как в молодости, либо просто „отъехать“», — говорит экс-боец UFC, актер Олег Тактаров.

Это сейчас Олег Тактаров стал огородником, когда-то актер снимался в Голливуде вместе с Николасом Кейджем, Уилом Смиттом и Робертом Де Ниро. Надолго застолбил за собой амплуа «того самого русского» в зарубежном кино.

Первый чемпион UFC из России и актер Олег Тактаров и сейчас мог бы жить в столице хоть и не снимается так активно как раньше, но работы в Москве все равно много. Однако сила, как он понял со временем, она здесь ближе к природе. Признается, правда, что в одиночку «тянуть» хозяйство не легко. Предыдущие три жены Тактарова сельскую романтику не оценили.

«Если найду достойную женщину, это первое, чем она займется», — рассказывает экс-боец UFC, актер Олег Тактаров.

Практически все, что видим во дворе, сделал своими руками. Вот, построил баню. Теперь СПА-процедуры принимает по-деревенски.

Переезжать обратно в город Олег Тактаров не планирует. Ему есть с чем сравнивать. Долгое время он жил в Лос-Анжелесе, но здесь, говорит, и родные березы душу греют, и просторы краше. Да и той самой силы больше.

«В любом месте Лос-Анджелеса не безопасно. Ты не можешь расслабиться. Все какое-то не совсем настоящее», — говорит Тактаров.

То ли столичный гламур наскучил знаменитостям, то ли деревенская жизнь становится новым трендом, но даже король эпатажа Сергей Зверев заговорил о том, что устал от шика и блеска. Все чаще начал вспоминать родной поселок в Иркутской области, на берегу Байкала.

Пока звезду, конечно, пугают виды сельских уборных, но желание бросить столицу и переехать в деревню все же сильнее. Сейчас предпринимает второй заход в родной Култук.

«Понимаете, как… Я часть детства провел в деревне. И это просто потрясающе. Я бы никогда не стал бы таким сильным, если бы не пожил в деревне. Парное молоко, сеновал, доярка, корова…» — признается стилист Сергей Зверев.

Светская жизнь уже давно не кажется такой привлекательной и для певицы Аниты Цой, она вкус загородной жизни распробовала 25 лет назад. На 40 гектарах земли выращивает овощи — делает заготовки на зиму.

Певицу уговаривали не уезжать из столицы, там и друзья ближе, и бизнес вести проще, опять же встречи, переговоры, но она настояла на своем и тоже ушла в деревню и нашла себя там — в фермерстве. Признается, что для нее это история не про деньги, а, скорее, дело для души.

«Мне очень нравится жить за городом. На концерте бывает от 15 до 50 тысяч человек, и когда ты впитываешь всю эту энергию, прогоняешь через себя, вот самый лучший момент — когда ты опускаешь руки в землю…» — рассказывает певица и бизнесвуман Анита Цой.

Чересчур с природой слилась главная Мэри Поппинс страны — Наталья Андрейченко. Мексиканские просторы отвергли актрису — она вернулась в Россию. Занимается сыроедением, йогой и общается с флорой и фауной.

«Я — маугли, вообще. Я - отшельница, я очень люблю зверей. Ко мне приходят дикие животные, ко мне приходят настоящие животные, жалуются на хозяев. Очень часто я рассказываю хозяевам, но хозяева думают, что я чокнутая», — говорит заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко.

И пока одни стремятся переехать в большие города ради возможностей, другие едут обратно и возрождают деревню. Актер Юрий Макеев известен многим по роли в сериале «Солдаты». Открыл театр прямо на селе, куда перевез и всю свою семью.

После «Солдатов» было много предложений, но он выбрал пастораль, тишь и благодать. Именно здесь, в деревенской глуши, как признается сам, занимается по-настоящему важным. Продвигает искусство среди людей, для кого оно раньше было недоступно. Многие селяне благодаря этому впервые увидели театр вживую.

«Я считаю, что цивилизация как раз там, где природа, где все по-настоящему», — рассказывает Макеев.

Конечно, отказываться от славы и популярности ради провинциальной жизни готовы не все звезды. Многие просто предпочитают иметь загородный дом и посвящать свои выходные «деревенскому релаксу».