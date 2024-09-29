Сказка о потерянном времени: эпопея с Hamster Kombat подошла к концу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ожидаемых миллионов пользователи так и не увидели.

На этой неделе завершилась самая громкая афера года под названием Hamster Kombat. Это такая игра для смартфона, где, выполняя несложные задания, можно было заработать кучу золотых монет.

Я думаю, дух Сергея Мавроди, основателя пирамиды МММ, радостно потирает руки и неистово хохочет — нет, не перевелись еще на Руси и в постсоветских странах жадные до бесплатного сыра люди. Раньше их называли не халявщиками, но партнерами, теперь просто — хомяками, но сути это не меняет.

Это было похоже на пандемию коронавируса с такой же скоростью пользователи заражались идеей быстро разбогатеть на хомяке. Всего-то надо было стучать по экрану и зарабатывать монетки, которые организаторы обещали конвертировать в живые деньги.

Чтобы стать миллионером в игре надо было «тапнуь» хомяка примерно десять тысяч раз. Некоторые стали «миллиардерами». Самые упорные заводили будильник и подключались к игре не реже одного раза в три часа, чтобы не пропустить задания.

Игру запустили в конце марта, за весну она раскрутилась, так что ответ на вопрос «как я провел это лето» будет примерно таким — «хомячил». Причем, это делали 300 миллионов пользователей.

Учитывая, что авторы проекта — россияне, то и «паства» собралась русскоязычная, в основном.

Буйно цвел сетевой маркетинг — приведи друга, подпишись на нужные каналы и так далее. За просмотры тоже давали монетки, так что вся эта аудитория размером с СССР смотрела рекламу, которую ей показывали, и тапали, тапали, тапали, как зомби. И мечтали о новых смартфонах, о машинах и путевках в экзотические страны.

Но в «день икс» создатели провели деноминацию, убрав сразу шесть нулей. Так что два миллиона игровых монет превратились в одну криптовалютную, которую оценили в один цент или один рубль. Но и этот курс недолго держался. Так что потраченный на тапание хомяка день, в среднем, приносил 20 рублей.

Для сравнения, курьер столько может заработать за пять минут, таксист — за минуту. Фантазии о несметном богатстве обернулись сказкой о потерянном времени. На сетевом жаргоне это называется «побрили хомяков».

Организаторы призывают сохранить монеты и запускают второй сезон. Ну что ж… Сергей Мавроди тоже в реку под названием МММ заходил ни один раз. Заветам верны.