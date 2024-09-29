На сгоревшей заправке в Махачкале продолжается разбор завалов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После взрыва на АЗС на территории Карабудахкентского района Дагестана введен режим ЧС.

В Дагестане задержан владелец заправки, которая накануне взлетела на воздух. Его допросили, решается вопрос о мере пресечения.

ЧП произошло в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы накануне вечером, в районе половины шестого, когда и на заправке были клиенты, и мимо по трассе проезжал плотный поток машин.

Взрывов было два — сначала более слабый, предположительно взорвался газовый баллон в кафе на территории заправочного комплекса, началось возгорание и вскоре сдетонировало топливо. Сила была такой, что в ближайшей трехэтажке обвалилась стена. По последним данным МЧС, погибли 13 человек.

В тот же день Министерство энергетики республики отчиталось, что во время последней проверки АЭС в Дагестане было выявлено более четырех с половиной тысяч нарушений требований промышленной безопасности. Самое частое — запуск в работу технических устройств без проведения необходимых экспертиз. Но этот отчет выглядит скорее как попытка отвести от себя подозрения в том, что недоглядели в ведомстве.

Заправки в Дагестане взрываются часто. Год назад также взорвалась заправка и тогда причиной взрыва стала халатность работников автомастерской по соседству. Там хранили селитру и вели сварочные работы.

Тогда погибли 37 человек, 119 были ранены. Но выводов сделано не было. Нарушение техники безопасности всегда чревато опасными последствиями.