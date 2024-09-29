Мировой центр развития смещается с Атлантики на Восток

Фото, видео: 5-tv.ru

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Успехи России в экономической сфере и науке только подстегивает необратимый процесс.

Необходимость создания независимой от стран Запада энергетической инфраструктуры обсуждали на этой неделе в Москве, куда съехались представители отрасли из 50 дружественных нам стран. Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин рассказал о российских проектах таких как «Севморпуть», где перевозят нефть и сжиженный газ танкерами, про расширение восточного полигона железных дорог и трубопроводов, и предсказал смещение мирового центра развития из Атлантики на Восток.

«Конечно, фундаментальные основы европейской экономики, американской, они очень серьезные, мощные, и они, конечно, функционируют и будут функционировать. Этот тормозной путь будет долгим. Но все-таки рост основной сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению, видят перспективу в равноправном взаимодействии с учетом национальных интересов», — подчеркнул Владимир Путин.

Сдвиги, которые происходят в мире видны всем, кто хоть немного следит за статистикой. Доля в мировом ВВП «Большой семерки», равно Атлантике, неуклонно снижается, а доля стран БРИКС растет. С учетом расширения организации тенденции становятся, как говорится, заметны невооруженным взглядом.

Какие выводы? Надо активнее сотрудничать с теми, кто движется вперед, а не тормозит. Новый нацпроект о поддержке российского экспорта и будет на это нацелен.

«Главная цель в том, чтобы экспорт, конкуренция российских компаний на мировых рынках служили катализатором обновления нашей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, многих других отраслей, стимулировали рост эффективности отечественных предприятий, позволяли создавать современные, хорошо оплачиваемые рабочие места — именно у нас, в России. В этом конечная цель», — отметил президент России.

Прежде чем предложения по новому нацпроекту попали в президиум, было длительное обсуждение в рабочих группах Госсовета, точно также, как, кстати, ранее там корректировался нацпроект «Семья».

Всю это работу координирует с мая новый секретарь Госсовета Алексей Дюмин, который успел побыть и боевым генералом, и мирным губернатором. Так что его разноплановый опыт как никогда востребован.

Сейчас любой мирный план развития страны по факту является спецоперацией по отстаиванию суверенитета.

Что касается поддержки экспорта, такой пятилетний нацпроект, сейчас как раз заканчивается и результаты уже есть, собственно, поэтому его и будут продлевать еще на пять лет.

Несырьевая часть во внешней торговле существенно прибавила.

«Несырьевой неэнергетический экспорт за пять лет составил порядка 60 триллионов рублей. В доходы бюджета всех уровней он принес более 15 триллионов рублей. Для регионов это сопоставимо с доходами сырьевого экспорта. Это неплохой, в принципе, результат, но цели новые, новые задачи, нужно двигаться вперед», — сказал секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

По сути мы видим, как сейчас формируются задачи развития страны на годы вперед. Для их реализации нужны политическая воля, ресурсы и технологии.

Казавшаяся долгие годы беспроигрышной логика — мы будем качать нефть и газ, а все остальное купим, как показала практика, не работает. Ведь для того, чтобы качать нужны все более сложные технологии. И у нас они есть, заверил президента глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В 2008 году по указу президента при нем была создана сеть национальных лабораторий, которые расширили интересы и возможности традиционно ориентированного на ядерную физику «Курчатника». Центр теперь занимается генетикой, сельским хозяйством, новыми материалами.

Среди достижений, о которых рассказал глава «Курчатовского института» президенту — новый тип процессоров, нейроморфных, которые быстрее и энергоэффективнее обычных, ядерная батарейка, которая позволяет обеспечить электричеством небольшой поселок хоть в тайге, хоть на Луне, межпланетный двигатель, глубоководный батискаф… Проектов много. Важно — расставить приоритеты.

— Знаете, часто спрашивают: какие приоритеты? У нас только два приоритета, точнее, три, но два главных. Первый — любая человеческая мысль, возникшая в голове, материализуется в виде материалов. Вы придумали, например, картину — вам нужны краски, холст, мольберт и так далее. Вы мелодию придумали — вам нужен рояль, музыкальный инструмент, ноты, чернила. То есть любая вещь — материал, а чтобы создать материал, нужна энергия. То есть энергетика и материаловедение — это два вечных цивилизационных приоритета, — говорит Ковальчук.

— А душа? — уточняет Путин.

— И третий приоритет — это душа и интеллект, совершенно верно. Вот и все. Эти три, которыми мы обладаем, я думаю, одними из лучших в мире, потому что, если бы мы не умели этого делать, мы бы не вышли в космос и не сделали бы атомную энергетику. Это все послед этого дела. Поэтому я думаю, что у нас сегодня ситуация хорошая, но глобально я хотел обсудить с Вами детали по поводу возможного прорыва по целому ряду направлений, которые мы подготовили, — резюмирует глава «Курчатовского института».

Но подробности остались за кадром. Противостояние двух сверхдержав во время Холодной войны дало неожиданный эффект в виде покорения Космоса. Если сейчас мы сосредоточились перед новым технологическим прыжком, сопоставимым по значению и масштабу, это было бы достойным ответом на все эти бесконечные санкции. У которых, впрочем, есть обратная сторона…

С первого декабря доступ к ряду научных центров, в том числе к Большому адронному коллайдеру, будет закрыт для российских ученых. Так что сотни высококлассных специалистов смогут сосредоточиться на российских проектах. Условия для этого есть.