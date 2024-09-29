Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

«Альтернатива для Германии» требует покарать причастных к диверсии.

Незаметно в Европе прошла годовщина крупнейшей диверсии на инфраструктуре, я имею в виду подрыв «Северных потоков».

Лишь немецкий Spiegel выпустил статью, где пересказал уже звучавшую ранее версию, мол, это все украинцы, дайверы-любители при координации спецагента из разведки (и то бывшего). Из новостей — ценник, мол, это стоило всего 300 тысяч долларов.

И получается, как и сообщали чуть ранее американские СМИ, официальный Киев не при чем, все это дело частных лиц. А их найти никто не может.

Но это лишь часть операции по информационному прикрытию, уверены в российской службе внешней разведки. Своего рода медийный камуфляж. Ведь там, где всерьез обсуждают диверсию, звучат совсем другие доводы.

Когда в Верховном суде Лондона компания Nord Stream, владелец трубопроводов, попыталась получить выплаты за ущерб, страховщики указали, что, мол, это все результат военных действий, который были причинены правительством, мол, с него и спрашивайте. Не уточняя адресата — с правительства Украины, или США? Что знают британские страховщики, о чем не знает немецкая прокуратура?

Если США, то, получается, они подставили под удар своего главного союзника в Евросоюзе. Если Украина, то Украина подставила своего главного европейского спонсора. В любом случае нехорошо. Но немцы, судя по всему, проглотят.

Правда не все! Главные критики Шольца из «Альтернативы для Германии» требуют не только найти виновных и покарать, но и трубопровод восстановить.