Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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В приграничье наши бойцы все активнее используют тяжелый беспилотник «Иноходец» и не только.

Ошибся господин Такер Карлсон, когда покритиковал губернатора Пенсильвании за автограф на снаряде. По каждому преступлению, совершенному киевским режимом, рано или поздно будут найдены те, кто их совершал. А подпись — это же улика.

На этой неделе группа «Злые русские Хакеры» выложили в сеть личные данные более 800 солдат ВСУ принимавших участие в атаке на Курск, в основном этой бойцы 82 десантно-штурмовой бригады, 61 механизированной бригады и операторы БПЛА. Среди последних много, кстати, девушек. Каждый четвертый в списке — иностранец — граждане Турции, Израиля, Армении, Сирии.

Все это пригодится для расследований. Необходимо установить кто расстреливал мирных граждан, атаковал гражданские автомобили. Все это зафиксировано показаниями многочисленных свидетелей. Представители международного общественного трибунала, выпустили свой первый доклад по Курской трагедии.

До этого они точно также собирали показания о преступлениях ВСУ и наемников на территории Донбасса и Новороссии. Сотни страниц, десятки интервью с выжившими. Все это переведено на английский язык, и российский МИД намерен распространять дополнительно по своим каналам.

По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, он был на презентации доклада, в Курской области ранены 266 мирных граждан, из них 11 детей. Убиты 56 человек.

Российский Красный Крест принял свыше пяти тысяч заявок о пропавших в Курской области, с которыми у родственников оборвалась связь после вторжения туда украинских военных. Это не значит, что столько людей в заложниках у ВСУ или что они погибли, часто связи теряются во время эвакуации, а потом люди находятся. Но украинская сторона не идет на контакт, не дает не то что выехать с оккупированной территории, но и не дает связаться с родными, находящимися в России.

Меж тем курская авантюра обходится Киеву все дороже. Курск стал настоящим капканом для ВСУ. Особенно от воздействия нашей артиллерии и авиации. Так, если в бессмысленных атаках противник теряет десятки человек, то от ударов по местам их дислокации, две-три сотни каждый день.

Всего же общее количество потерь ВСУ достигло уже 18 тысяч человек. Новые попытки вторжения через границу, были отбиты с большим уроном для ВСУ в личной силе и технике. Причем и эту и по ту сторону границы, так только с видеоподтверждением зафиксировано уничтожение 15 пусковых установок типа HIMARS за это время. Счет сожженных броневиков и танков давно идет на сотни. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев работает в Курской области.

Горят БМП, бронетранспортеры и самоходки. Это очередная сожженная колона ВСУ в Курской области.

Боевики планировали прорваться на глушковском направлении, в районе села Веселое, но не смогли пересечь даже поле. Атака ВСУ полностью провалилась, вся бронегруппа неонацистов была уничтожена FPV-дронами подразделений ВДВ.

«Работаем 24/7, круглые сутки. Запускаем постоянно, мониторим дороги и места возможного скопления техники и живой силы», — делится с нами техник расчета БПЛА с позывным «Ворон».

Враг несет потери и на суджанском направлении.

Оставив село Борки, боевики отошли в соседнее Плехово, но бежать придется еще дальше. Наша авиация и артиллерия гонят противника к границе.

В рядах ВСУ паника, не могут договориться даже между собой. Это слышно в радиоэфире, боевики с мовы переходят на русский нецензурный и открытым текстом передают, что работать не могут.

Каждый день сотни уничтоженных неонацистов. Раненых уже никто не считает.

«Нас было семь человек в подвале. Залетел FPV-дрон и у нас получилось двое 300 и двое контуженных, пришли русские и мы сдались в плен. Нас бы просто закидали гранатами, если бы мы не вышли», — рассказывает пленный боец ВСУ

Одно из самых горячих мест Курской области — это выступ в районе сел Любимовка, Кремяное и Русское Поречное.

ВСУ скопили здесь ударную группировку: несколько бригад и десятки единиц различной натовской техники. Собирались идти в атаку вглубь курской земли. Но не вышло.

Сейчас наши войска выдавливают противника из населенных пунктов, боевики пытаются затеряться в таких лесных массивах, которые накрывает наша артиллерия и потом зачищают наши штурмовики.

Так бронегруппа ВДВ штурмует лесопосадки, где укрываются боевики. И здесь все решает скорость и предварительная артподготовка.

«Задача бронегруппы максимально быстро затряхнуться к противнику. Это либо „опорник“, либо лесополоса. Быстро затряхнуть пехоту, нанести огневое поражение, навести шороха, чтобы они там все прижались», — говорит боец ВС РФ с позывным «Ирбис».

Сейчас наши войска поджимают противника по всем фронтам. Боевики просят срочной эвакуации из Курской области, но Киев не разрешает, очевидно, так и не сумев смириться с провалом курской авантюры.

Звездный час «Иноходца». В защите курского приграничья наши войска все активнее используют этот тяжелый беспилотник, как его еще называют «русский Байрактар». Министерство обороны впервые официально подтвердило работу подобных аппаратов там, хотя эксперты по опубликованным кадрам поражения целей и раньше об этом догадывались — по почерку. Отличная оптика, чтобы с семи километров разглядеть врага на земле.

«Иноходец» в гражданском варианте известный как «Орион», это наш самый большой серийный дрон. Такой вполне себе самолет размером с кукурузник. У него только винт диаметром почти два метра. Его главная особенность в том, что он может и разведку вести — запаса топлива хватает на то, чтобы сутки в небе висеть — и сам же ракеты пускает. Их у него под крыльями немного. Но зато не промахивается, с высоты в четыре-пять километров запускает, корректирует и отклонение от цели плюс-минус метр.

Такие БПЛА на линии фронта у нас встречались довольно редко — они большие, неторопливые, дорогие. При наличии у противника хорошей системы ПВО — легкая мишень. Но враг то зашел к нам, под Курск, а ПВО оставил «за ленточкой». Причем далеко «за».

Вот и настало время таких «больших птиц» выйти на охоту. Их добычей становятся танки, бронемашины и ракетные установки врага.

Фронт насыщается все большим количеством дронов. Беспилотники дорабатываются и эволюционируют. Появились дроны, которые разливают горючую смесь над позициями противника, причем сначала такие изделия появились у ВСУ, потом мы переняли опыт. Эта смесь горит с температурой две с половиной тысячи градусов. Появились дроны-охотники на дронов и дроны, которые уничтожают станции РЭБ, которые должны глушить дроны. Идут эксперименты с дронами-гранатометчиками и дронами-пулеметчиками.

Боевые действия — это всегда время максимально быстрого развития вооружений и средств защиты. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин увидел, как операторы БПЛА прикрывают нашу границу.

Вражеский расчет самоходки «Д-30» уничтожен одним ударом.

Харьковская область. Несколько километров до нашей границы. Русский FPV дрон ювелирно бьет украинского «Казака». Машина взрывается. В нескольких километрах поодаль в это же время другой наш расчет поражает и живую силу противника.

Сотрудники спецназа Росгвардии защищают от врага приграничье Белгородчины. Вместе с операторами БПЛА отправляемся в ночное боевое дежурство — на поиски ДРГ противника.

Перед нами современный беспилотник. Его наши бойцы уже не раз успешно засылали в тыл врага. Порой на целых 40 километров.

«РЭБ замечает, но мы как бы к нему приспособились опыт есть за эти три года, мы можем зоны РЭБ обходить», — рассказывает оператор БПЛА Росгвардии с позывным «Джон».

С земли беспилотник визуально трудно заметить — БПЛА бесшумный благодаря электродвигателю. Беспилотник скрупулезно исследует каждый квадратный метр — ночью диверсанты особенно активны.

Сотрудники ведомства перехватывают и вражеские беспилотники. Днем и ночью противник нацеливает дроны, начиненные взрывчаткой, на мирных жителей.

Ну вот неподалеку сожженная украинскими боевиками техника, гражданская. Залетел FPV-дрон, машина полностью сгорела.

Подлая тактика украинских неонацистов взрывать дома, машины экстренных служб, сельскохозяйственную технику. Вот дрон ВСУ чудом не сдетонировал — сел на жатку комбайна. И таких историй все больше.

— Буквально вчера ребята спасли парня.

— Мимо проезжали?

— Да в него прилетел дрон. К сожалению, прооперировали его. Лишился ноги, — делится с нами генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Виталий Еременко.

Когда происходит обстрел, белгородцы никогда не остаются в стороне. Вот и на этот раз сотрудники спецназа Росгвардии пришли на помощь.

Месяц назад по поселку Ракитное ВСУ нанесли массированный ракетный удар. Погибли люди. Росгвардейцы спасли двух раненных девушек.

«Она была в полусознательном состоянии, то приходила в сознание, то теряла, буквально отъехали, и произошел второй ракетный удар», — говорит боец с позывным «Сармат».

Татьяна пострадавшая от украинского обстрела сейчас идет на поправку. Момент атаки, говорит, не помнит, но никогда не забудет своих спасителей.

«Если бы они не успели, плохо было бы. Спасибо им», — рассказывает пострадавшая Татьяна.

Наши подразделения в приграничье делают все, чтобы противник затих навсегда.