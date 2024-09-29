Италия и Кувейт призвали своих граждан покинуть Ливан

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

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Такие заявления министерства иностранных дел стран сделали в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке МИД Италии призвал своих граждан покинуть Ливан.

Лидер дипломатического корпуса Италии Антонии Таяни призвал покинуть Ливан сделав заявление в эфире телеканала Rai 2.

«Мы призываем всех итальянских граждан как можно скорее покинуть Ливан, воспользовавшись также регулярными рейсами, которые продолжают выполняться из аэропорта Бейрута в Милан и Рим», — заявил Таяни.

Также он подчеркнул, что израильское правительство должно предоставить гарантии безопасности для итальянских военнослужащих контингента разграничительных сил ООН.

Также сообщение с призывом переместиться в более безопасное место опубликовала и пресс-служба МИД Кувейта. Заявление сделано в социальной сети Х.

«Министерство иностранных дел Кувейта настаивает, чтобы кувейтские подданные в Ливане немедленно покинули его территорию», — говорится в сообщении.

Кувейт также опубликовал специальные телефонные номера, на которые граждане могут позвонить в случае особой необходимости.

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