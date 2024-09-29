Мужчина умер на борту самолета летевшего из Москвы в Самару

Фото: www.globallookpress.com/Aleksander Polyakov

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Первый раз пассажиру стало плохо еще в аэропорту, но там ему успели помочь.

На борту воздушного судна, направлявшегося из Москвы в Самару, умер пассажир. Об этом 5-tv.ru рассказал источник.

«44-летний мужчина вылетел из Внуково вместе с супругой, сыном и внуком. Ему стало плохо еще в аэропорту, однако в воздушной гавани ему помогли. После того, как мужчине полегчало, он полетел в Самару. Во время полета пассажиру снова стало плохо», — сообщил источник.

Российский лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту города Ульяновск. Приехавшие на место инцидента врачи констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, причиной случившегося стали проблемы с сердцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два россиянина погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Пакистане. Предположительно, авария произошла из-за технических неисправностей воздушного судна. По последним данным, на борту находились 14 человек, шестеро из которых погибли. Восемь раненых доставили в объединенный военный госпиталь Таль. По предварительной информации, авария произошла по техническим причинам и не имеет никакого отношения к вопросам безопасности.