«Судилища из-за кустов»: Волочкова дерзко ответила обидевшей Бузову Салтыковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Балерина уверена, что звезда нулевых просто завидует.

Балерина Анастасия Волочкова вслед за рэпером Егором Кридом заступилась за певицу Ольгу Бузову. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

Экс-прима Большого театра отметила, что с исполнительницей хита «Мало половин» они знакомы давно, как-то пересекались на Мальдивах. Насчет высказывания в адрес Бузовой, балерина ответила, что победителей не судят. Певица, по ее мнению, добилась всего сама, своим упорным трудом.

«Извините, пожалуйста, когда стареющие женщины, уже уходящие из мира шоу-бизнеса, и как сбитые летчики никому не нужны, не интересны, начинают судить молодую, красивую и успешную Ольгу Бузову. Извините, это позорище, вот я так считаю», — сказала балерина.

Волочкова осуждает Салтыкову, считая, что та абсолютно не права.

«Многие сидят и завидуют Ольге Бузовой за ее успех, за ее талант, за то, что она поет, за то, что она вот все в жизни уже, ну почти все, но она многое успела сделать. И вот эти судилища из-за кустов хотели бы оказаться на ее месте, а судят ее», — высказалась Волочкова.

Салтыкова пока не ответила на высказывания Волочковой, Крида и самой Бузовой в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова резко ответила оскорбившей ее Салтыковой. На одном вокальном шоу Салтыкова назвала свою молодую коллегу «выскочкой». Сразу после этого, за Бузову вступились все поклонники, а позднее подтянулись и звезды. Сама певица также прокомментировала слова Салтыковой в негативном ключе, отметив, что была о ней лучшего мнения.